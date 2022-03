Orange propose un outil indispensable pour ses abonnés mobile

Comment connaître la qualité de son réseau mobile chez Orange ? C’est l’une des questions à laquelle l’application Orange et moi peut répondre.

L’opérateur historique dévoile un des nombreux outils pratique proposé par son application Orange et moi, faisant office d’espace abonné pour ses clients box et mobile. Outre la gestion de documents comme les facture ou encore les différents contrats, l’application permet également de vérifier la qualité de son réseau de manière assez précise.

Il suffit pour cela de se rendre dans la rubrique mobile, puis de cliquer sur “gérer et dépanner”. Vous pouvez directement vous rendre sur “Qualité de votre réseau”, qui vous proposera alors un test de débit et un état des lieux de votre connexion. Le code couleur de la pastille vous renseignera d’ailleurs avant même de cliquer sur la présence ou non d’un problème. Il faudra ensuite sélectionner la section “votre réseau en détail” pour lancer le test. Une fois celui-ci terminé, vous aurez bien sûr les performances techniques d’affichées : débit, latence etc. mais également la qualité des usages, allant du tchat à la navigation internet en passant par le streaming par exemple. Le tout avec des indicateurs de couleur pour connaître la qualité de chacun des usage séparément.



Si un problème s’affiche, il suffira de cliquer sur dépanner pour reconfigurer vos services. L’opérateur affirme par ailleurs que cette procédure de ne met pas en risque les données personnelles de l’abonné, mais qu’il faudra bien sûr avoir autorisé l’application à accéder à certaines données. Et si le problème persiste, une liste de conseils et de manipulations s’affichera pour répondre à votre problème et vous serez même informés si un incident est en cours près de chez vous.

L’application permet également divers usages assez pratiques, notamment de souscrire à une offre mobile pour un client Open (offre convergente d’Orange) ou encore la possibilité de contacter directement votre opérateur pour une question pratique. Sans compter évidemment la possibilité d’ajouter des profils pour chaque contrat et le suivi de la consommation d’un forfait mobile par exemple.