Où pouvez-vous accéder au Ticket SMS ?

Ce service s’est déployé à vitesse grand V dans l’Hexagone et permet dorénavant de payer un ticket simplement grâce à son forfait mobile. Mais où peut-on réellement l’utiliser ?

Un ticket de bus accessible 24h sur 24h et tous les jours. C’est l’utilité du ticket SMS, qui permet justement d’envoyer un simple message à un numéro court dédié pour obtenir un ticket de transport, généralement valable pendant une heure. Le principe a été lancé en 2020 à Paris, notamment pour faire respecter les gestes barrières en pleine épidémie de Covid-19 et ainsi éviter les contacts inutiles avec les conducteurs de bus. La solution s’est depuis étendue au delà de l’Île-de-France, mais tout le monde n’est pas au courant de sa disponibilité.

Pour cela, le site surmafacture.fr, développé par l’AF2M, association d’opérateurs, propose une page bien pratique pour comprendre ce service. Y figure même un annuaire récapitulatif des zones où elle est disponible et des numéros à utiliser pour en bénéficier.

Concrètement, cette solution fonctionne comme un numéro court payant, où vous envoyez un message pour obtenir une réponse qui fera office de ticket. En général valable une heure, le coût de celui-ci peut varier et certaines règles peuvent en effet changer selon le réseau de transport utilisé. A Paris par exemple, il faudra saisir le mot clé BUS et son numéro pour que le ticket vous soit bel et bien transmis.

En ce qui concerne le coût, il est directement prélevé sur votre facture d’abonnement mobile. Quant à connaître la disponibilité du service près de chez vous, l’AF2M qui regroupe Orange, SFR, Bouygues Telecom et même Free pour ses offres fixe, propose un annuaire vous permettant de tout savoir sur son utilisation. Pour chaque ville, un numéro est attribué ainsi qu’un mot-clé pour bénéficier du ticket. A noter cependant que la disponibilité du service est soumise à des accords entre le réseau de transports et les opérateurs. Free n’étant affilié au site que pour la partie fixe de ses offres, il est possible qu’il ne soit pas présent sur l’intégralité des agglomérations présentes sur cet outil.