Abonnés Freebox : des nouveautés sur Android pour Télé Loisirs, l’app à utiliser comme enregistreur de programmes et télécommande

L’application Télé Loisirs se met à jour sur Android avec une expérience utilisateur améliorée comme sur iOS le mois dernier. Arrivée de podcasts et d’une section myCanal.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos contenus TV en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox mais aussi un enregistreur de programmes fort utile pour les abonnés de l’opérateur, une fonctionnalité disponible sur la version Android uniquement.

Dans une nouvelle mise à jour 7.7 sur l’OS Google, l’application évolue et donne la possibilité de retrouver à présent des podcasts dans les articles et de gérer les notifications directement au sein de l’application. Autre nouveauté, une nouvelle section myCanal fait son apparition, de quoi retrouver sélection de la rédaction Télé-Loisirs et les tops films, séries, etc.

Par ailleurs, les widgets s’améliorent et permettent à présent de d’afficher le programme de “en ce moment” ou de “ce soir”.

Pour rappel, Télé Loisirs, permet aussi d’accéder aux programmes TV de la journée directement depuis la page d’accueil. L’application dispose d’un Guide TV avec plus de 300 chaînes des différents bouquets (TNT, Orange, Free, Bouygues, SFR, Canal …). Des filtres sont applicables pour votre guide télé selon la thématique qui vous convient. Sans oublier les conseils de la rédaction de Télé-Loisirs et les bandes d’annonce de vos films et émissions préférés sur des fiches programme complètes (résumé, note et casting). Vrai plus, vous accéder à tous vos programmes en replay (My TF1, M6 replay, My Canal, NRJ 12…) et aussi aux catalogues Netflix et Amazon Prime vidéo, pour toujours savoir quoi regarder.