Auchan Telecom dégaine une série limitée 60 Go à petit prix

Auchan Telecom propose un forfait mobile 60 Go à petit prix et pas que la première année

Jusqu’au 30 mars 2022, Auchan Telecom commercialise un forfait mobile en série limitée à 6,99 euros par mois. Sans engagement, celui-ci comprend les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà). Lors de vos déplacement, une enveloppe data de 11 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM est incluse. Comme d’habitude, la carte SIM triple découpe sera facturée 10 euros au moment de la commande.

Pour rappel, comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.