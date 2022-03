Free lance une nouvelle version de son application gratuite Freebox Files sur iOS

Après Android, c’est au tour de la version iOS de Freebox Files de se mettre à jour d’abord en version bêta avant le déploiement grand public.

Depuis l’été dernier, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop profitent d’une nouvelle application baptisée Freebox Files, testée par la rédaction d’Univers Freebox. Pratique et fluide, celle-ci leur permettant de gérer et partager de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Rarement mise à jour depuis son lancement, l’application vient de recevoir une nouvelle version bêta (1.3) sur Testflight. De quoi découvrir les améliorées qui seront apportées très prochainement dans la mouture pour tous. Sur le lecteur (image, video, texte), “les actions sont désormais aussi disponibles une fois un fichier ouvert, pour faciliter la suppression ou le partage d’une photo par exemple”, indiquent les développeurs. Côté téléchargements, il est désormais plus simple d’ignorer des fichiers d’un torrent pour qu’ils ne soient pas téléchargés. A noter aussi la correction d’un bug lors de l’ajout d’un téléchargement magnet.