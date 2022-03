Free envoie un nouveau mail à ses abonnés Freebox Révolution pour leur offrir 6 mois à Amazon Prime

Dans un nouveau mail, Free rappelle à ses abonnés Freebox Révolution qui n’en ont pas encore profité, qu’ils peuvent bénéficier de 6 mois offert à Amazon Prime, sans engagement (puis 5,99€/mois) en quelques clics.

Après avoir relancé son offre promotionnelle de 6 mois offerts à Disney+ pour les abonnés Freebox Delta et Pop, Free envoie un nouveau mail pour annoncer qu’il offre à tous ses abonnés Freebox Révolution anciens comme nouveaux, 6 mois d’abonnement à Amazon Prime et tous ses avantages comme Prime Vidéo, la livraison gratuite et rapide ou encore Amazon Music Prime. Cela concerne uniquement les abonnés Freebox Révolution qui n’avaient pas encore profité de cette offre. Elle est également valable pour ceux qui viennent de s’abonner à l’offre spéciale via Veepee.

Sur les modalités d’inscription, Free rappelle que cette offre est réservée aux abonnés qui ne sont pas déjà membres Amazon Prime. Si vous possédez un compte Amazon, il suffit à partir de son Espace Abonné dans la rubrique “gérer mon compte Amazon Prime”, d’activer l’offre puis de renseigner vos identifiants à l’étape suivante pour profiter de tous les avantages inclus dans l’offre. Pour ceux qui ne disposent pas encore de compte, “activez votre offre en cliquant sur le bouton ci-dessus, puis créez un compte Amazon Prime, cela ne vous prendra que quelques minutes”, indique le FAI. Vous pouvez retrouver ici le tutoriel pour savoir comme activer cette offre.