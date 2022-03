Free offre à nouveau Disney+ à certains abonnés Freebox pendant 6 mois

L’offre Disney+ offert pendant 6 mois est de retour dans l’espace abonné de certains abonnés Freebox Pop et Delta.

Après avoir mis fin début mars à sa promo Disney+ offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta, et mini 4K, Free permet à nouveaux à certains clients actuels de bénéficier de cette offre. Selon nos constatations, des abonnés Freebox Pop et Delta ont à nouveau aujourd’hui la possibilité d’activer l’offre sur leur espace abonné. Les nouveaux souscripteurs ne sont pas concernés, en atteste le site web de l’opérateur.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Jusqu’à 7 profils peuvent être créés par compte pour une expérience personnalisée. Autre avantage, vous pouvez télécharger en illimité vos séries et films et les regarder où vous voulez même lorsque vous êtes hors connexion. Les utilisateurs peuvent regarder des contenus jusqu’à 10 appareils mobiles distincts et 4 écrans en simultané.

Côté promotions en cours, les abonnés Freebox Delta et Pop bénéficient actuellement de Canal+ Séries et du service Apple TV+ (Player Pop et Apple) offerts respectivement durant 1 an et 3 mois. S’agissant de la Freebox Révolution, le service de SVOD de Canal+ est également sans surcoût durant la même période, s’ajoutant à cela la gratuité de l’abonnement à Amazon Prime pendant 6 mois.