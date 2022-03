Iliad : feu vert de Bruxelles pour le rachat de l’opérateur fixe UPC, le groupe de Xavier Niel poursuit sa croissance en Europe

Le 6e groupe de télécommunications européen poursuit sa croissance sur le Vieux continent avec le rachat autorisé du câblo-opérateur polonais UPC.

La Commission européenne a autorisée le 11 mars, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l’acquisition de UPC Polska par Iliad. Sans surprise, Bruxelles a conclu que l’acquisition ne soulevait aucun problème de problème de concurrence,“compte tenu du fait que l’opération donne lieu à des chevauchements horizontaux mineurs dans la fourniture au détail de téléphonie mobile, d’internet fixe, de services audiovisuels, et de services multiple play”.

Après s’être emparé fin 2020 de Play, numéro 1 du mobile en Pologne, Iliad prend donc le contrôle du câblo-opérateur UPC Polska pour une valeur d’entreprise de 7,0 milliards de zlotys, soit 1,53 milliard d’euros.Dans sa volonté de devenir un opérateur national convergent fixe et mobile en Pologne, Iliad va engranger grâce à cette acquisition 1,5 million d’abonnés à la fibre, avec la possibilité d’aller séduire pas moins de 3,7 millions de foyers éligibles au FTTH.

Le nouvel ensemble va devenir le 2e groupe télécom du pays. “La combinaison d’UPC Poland et de Play viendra renforcer l’innovation et l’investissement dans les réseaux de nouvelle génération pour les particuliers et les entreprises”, a indiqué en septembre dernier la maison-mère de Free, dont la voix est désormais ouverte pour lancer une Freebox dans le pays, après l’Italie. C’est en tout cas l’ambition du groupe, en atteste une déclaration de Thomas Reynaud, son directeur général, il y a quelques mois : “cette ambition contribuera à la transformation numérique de l’économie polonaise et bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises avec des offres innovantes et performantes.” Iliad comptera prochainement plus de 44,5 millions d’abonnés en Europe.