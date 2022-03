Pour quelle raison changeriez-vous d’opérateur mobile ?

Les offres mobile se suivent, se ressemblent ou non, mais pour quelle raison pourriez-vous en choisir une nouvelle ? Univers Freebox vous donne la parole.

Le marché mobile est très compétitif et il peut être tentant de sauter d’une offre à l’autre selon différents critères. Chaque opérateur ira de sa promo, de son avantage ou de sa communication autour de son réseau pour attirer des abonnés, mais Univers Freebox vous pose la question : quelle raison principale derrière votre changement de forfait mobile ?

On peut évidemment penser au facteur économique. Avec le roulement établi, particulièrement chez Red by SFR et B&You, basculant d’une promotion à l’autre avec des forfaits aux caractéristiques très variables (enveloppe de data plus ou moins élevée, tarif plus bas…) de manière presque hebdomadaire, le choix est présent, alors pourquoi ne pas en profiter ? Certains pourront alors chercher l’offre au prix le plus bas, ou un meilleur rapport “qualité/prix” en fonction des données proposées… Sans oublier bien sûr la possibilité que vous ayez opté pour une offre très attractive, mais limitée dans le temps (six mois, un an…) et que vous souhaitiez la renouveler.

D’un point de vue commercial, vous pourriez également chercher à obtenir une offre en accord avec votre offre fixe. Les opérateurs proposent assez régulièrement des promotions adaptées pour leurs abonnés box sur certains forfaits mobiles et l’occasion de regrouper l’ensemble de vos offres télécoms chez un seul opérateur peut constituer un argument. Sans oublier bien sûr les avantages pérennes dans le temps comme l’avantage Freebox pour les abonnés au forfait 210 Go, passant à l’illimité pour 15.99€ ou 9.99€/mois pour les abonnés Freebox Pop. Certains peuvent également envisager un changement de forfait pour bénéficier d’une offre attractive lors de leur renouvellement de smartphone s’ils l’achètent chez un opérateur.

Sans oublier la dimension plus “technique” : la qualité de service. Si chaque opérateur est proche d’une couverture totale en 4G pour la population française, on le sait, chaque zone n’est pas desservie de la même manière. Il peut alors être intéressant de vérifier, en se basant sur une carte de couverture proposée par un opérateur ou par l’Arcep, quel réseau est le mieux déployé proche de chez vous ou de votre lieu de travail. Sans oublier les performances des différents réseaux des opérateurs, notamment au niveau des débits proposés mais aussi en terme de stabilité. Des critères relevés et comparés régulièrement par des baromètres indépendants, comme ceux de l’Arcep ou de nPerf. Est-ce pour vous un critère plus important que le prix par exemple ?

