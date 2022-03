YouTube Vanced : Google fait pression pour que l’application permettant de profiter gratuitement des fonctions premium de la plateforme ferme

L’application YouTube Vanced permet d’accéder aux fonctions de YouTube Premium gratuitement, c’est pourquoi Google a porté plainte afin qu’elle disparaisse de la circulation.

C’est la fin de YouTube Vanced. En effet, grâce à cette application Android, il est possible de profiter des fonctionnalités de YouTube Premium totalement gratuitement. Les utilisateurs sont dispensés de publicités et ont également la possibilité d’utiliser la lecture en arrière-plan avec YouTube Vanced.

Ainsi, la firme de Mountain View a porté plainte afin de faire disparaitre cette application qui lui met des bâtons dans les roues. La fin de YouTube Vanced a été annoncée sur Twitter et sur Telegram par les développeurs de l’application.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it’s something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022