Red by SFR : quand une augmentation de tarif peut faire plaisir aux abonnés

Passer de moins de 15 Go par mois à 80 Go pour seulement 3€, c’est parfois une bonne nouvelle.

Si la pratique est régulièrement critiquée, un coup de boost important à une offre mobile, même en payant, peut s’avérer être une bonne chose pour certains abonnés. C’est notamment le cas de Bertrand, qui a reçu une nouvelle proposition de la part de son opérateur Red by SFR. S’il avait l’habitude de “refuser toutes les autres“, cette fois, l’abonné a été séduit. En effet, son forfait évolue en intégrant non seulement la 5G mais aussi une enveloppe démultipliée, passant de 12 Go par mois à 80 Go. Le tout pour 3€ de plus par mois, avec tout de même l’opportunité de refuser.

“Pour 11€/mois, cela reste très, très correct” commente-t-il, après avoir confié à Univers Freebox son intention d’accepter l’offre. En effet, une offre 5G à 80Go par mois pour 11€ pourra séduire le consommateur n’ayant pas d’énormes besoins en terme de consommation mobile mais désirant être assez libre de sa consommation. Cette augmentation peut faire écho à certaines opérations similaires lancées par Bouygues Telecom, où l’opérateur proposait 100 Go de data supplémentaires et la 5G au même tarif. Cependant, toutes les hausses automatiques de prix ne sont pas aussi alléchantes : on a eu récemment l’exemple d’un forfait Orange passant de 100Mo à 4 Go pour 2€ de plus par mois et dans le cas des offres fixes, les opérateurs n’hésitent pas à proposer des options pouvant sembler peu utiles (appels vers les mobiles etc.) pour 3€ supplémentaires.

Même à l’échelle des promotions proposées par Red by SFR à ses nouveaux abonnés, l’offre de Bertrand est attractive. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la marque de SFR propose un forfait à 100 Go en 5G pour 15€/mois, soit 4€ de plus pour 20 Go supplémentaires seulement. Et chez Bouygues Telecom, un forfait 100Go est certes proposé à 9.99€/mois, mais uniquement en 4G. Pour une offre sans engagement compatible avec la nouvelle génération de téléphonie mobile, il faudra compter 24.99€/mois pour 130 Go chez la filiale de Bouygues.

Ce que dit la DGCCRF

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première : prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant trait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Ici, Red by SFR est donc dans les clous. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Si vous souhaitez signaler cette pratique ou une autre similaire de la part de votre opérateur, vous pouvez suivre notre tutoriel vidéo ci-dessous :