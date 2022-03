L’offre spéciale Free pourrait être plus sexy, problèmes de fibre, à qui la faute ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La nouvelle formule de Free sur Veepee essuie des critiques

L’opérateur de Xavier Niel a lancé lundi dernier son nouveau forfait sur Veepee : au programme 80 Go de data pour 8.99€, avec un tarif garanti à vie. Cependant, pour plusieurs internautes, l’offre manque de piquant, notamment avec l’absence de certaines fonctionnalités et son statut de forfait 4G uniquement.

Malfaçons, sous-traitance… la fibre optique semble en souffrance

Pourtant soutenue par l’Avicca, la diminution des rangs de sous-traitance dans la fibre lui fait craindre aujourd’hui le pire. Entre une ubérisation intensifiée de la filière et l’impossibilité pour les entreprises du secteur de réaliser “la moindre marge en effectuant les travaux de raccordement à la fois dans les règles de l’art et en respectant les règles de sécurité”. La course au déploiement pour atteindre des objectifs et d’ailleurs assez critiquée, ainsi que le fait que les offres soient de moins en moins chères, pouvant pousser les opérateurs à chercher à optimiser leurs dépenses.

Mettre fin à la redevance TV, les idées fusent

Une promesse de campagne qui ne fait pas l’unanimité, alors que le secteur s’inquiète pour l’indépendance du service public français. De nombreux gouvernements s’y sont cassé les dents et suite aux déclarations du candidat Macron pour sa réélection, son camp politique s’agite pour trouver une solution applicable pour mettre fin à la Contribution à l’audiovisuel public. Du côté de nos lecteurs, les idées fusent : quand certains proposent simplement de privatiser l’audiovisuel public ou d’en réduire les dépenses, d’autres veulent pour leur part le réformer en profondeur.

Le pack sécurité de la Freebox Delta récolte ses doléances

Free envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Delta et Delta Pop et les questionne pour en savoir davantage sur leur utilisation du pack sécurité, et notamment sur des usages particuliers. L’objectif est de connaitre comment vous utilisez ce service et savoir quelles sont les améliorations à apporter à cet outil proposé dès le lancement de la Freebox Delta.

La qualité du réseau Orange, cela suffit-il ?

Une offre Livebox Fibre à moins de 20€, un forfait mobile 70 Go à moins de 10 euros, Orange enchaîne les promotions pour séduire de nouveaux abonnés à l’heure où ses performances commerciales sont déjà très solides. La qualité de service ça le connaît, les prix élevés aussi mais sur ce dernier point, Orange fait donc des efforts. Cependant, pour certains abonnés, la différence de qualité entre les réseaux n’est plus vraiment l’argument majeur pouvant séduire pour passer à Orange, même avec des promos alléchantes.