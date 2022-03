Orange casse les prix pour attirer les nouveaux abonnés sur ses réseaux mobile et fibre de qualité

Une offre Livebox Fibre à moins de 20€, un forfait mobile 70 Go à moins de 10 euros, Orange enchaîne les promotions pour séduire de nouveaux abonnés à l’heure où ses performances commerciales sont déjà très solides.

La qualité de service ça le connaît, les prix élevés aussi mais sur ce dernier point, Orange fait des efforts. Et cela se traduit par des performances commerciales très solides. On le sait Orange dispose du meilleur réseau mobile depuis de nombreuses années. Sur le fixe, l’opérateur historique, longtemps leader, s’est vu détrôné par Free sur l’année 2021 selon le très sérieux baromètre d’nPerf largement repris par les opérateurs dans leurs campagnes de publicité lorsque leurs performances sont au rendez-vous. Il faut dire que les débits proposés par l’opérateur historique apparaissent bien en deçà de son concurrent direct sur le segment.

Mais si Orange pratique historiquement des prix parmi les plus élevés en France, force est de constater qu’il tend depuis plusieurs mois à donner accès à ses réseaux de qualité au plus grand nombre. A l’image de sa filiale Sosh proposant plusieurs fois par mois ou trimestre, des offres attractives sur le mobile et le fixe, et s’alignant parfois sur Bouygues Telecom et SFR, Orange casse dorénavant ses prix. Et ce même sur ses offres fixe affichées à des prix haut de gamme. Ainsi son abonnement Livebox Fibre est aujourd’hui disponible à seulement 19,99 euros par mois la première année jusqu’au 6 avril, uniquement pour les nouveaux clients. C’est du jamais vu chez l’opérateur historique. Régulièrement, il dégaine également des offres convergentes internet+mobile assez attractives, et cela porte ses fruits, même s’il est vrai que dès la seconde année, les prix restent autrement plus élevés que certains acteurs du marché, à services et performances égales. En tout cas sur les box.

En pleine course aux abonnés, le FAI cherche donc à séduire de nouveaux clients à coups de promotions, et en complément de la migration naturelle de son parc ADSL vers le FTTH. Lors du quatrième trimestre 2021, Orange a encore une fois passé la barre des 300 000 vente nettes, c’est le seul. “53% des nouveaux clients fibre qui sont de nouveaux clients (+ 132 000)”, a-t-il par ailleurs déclaré en février lors de la publication de ses résultats annuels, en franchissant le seuil des 6 millions de clients fibre. Ce ratio, il va chercher à l’améliorer à l’avenir.

Idem sur le mobile, Orange fait partie actuellement des meilleurs recruteurs sur le segment après un passage à vide il y a deux ans et la perte notamment de 58 000 abonnés lors du premier trimestre 2020. De septembre à décembre 2021, la tendance est toute autre, Orange France a enregistré 132 000 ventes nettes “principalement grâce au succès des forfaits haut de gamme de la marque Orange qui résulte de la refonte des offres menée en octobre dernier” a-t-il confié.

Ce passage en revue de ses offres fut une première chez les opérateurs de type A. Orange a tout simplement mis fin à l’engagement sur toutes ses offres 4G et 5G, (sauf avec achat de mobile), et a même baissé par la même occasion le prix de certains forfaits 5G. Les abonnés bénéficient depuis d’une réelle flexibilité et cela fonctionne. Les codes historiques sur le marché du low cost sont cassés, SFR a même fini par suivre. Conscient de la volatilité des utilisateurs français en particulier de la jeunesse, l’opérateur historique ne souhaite plus les retenir par la contrainte. Et comme les marques low-price comme Sosh, B&You ou Red by SFR, le numéro 1 français rentre de plus en plus dans la danse des grosses promotions sur le segment en affichant par exemple régulièrement une offre limitée comprenant 70 Go à 9,99€/mois pendant 1 an, c’est d’ailleurs le cas en ce moment. Reste que dès la deuxième année le prix grimpe significativement à près de 30€. Sauf que désormais rien n’empêche les abonnés d’effectuer quand ils le souhaitent une portabilité vers un autre opérateur. Allier qualité de service et offres tape à l’oeil la première année, semble la stratégie en place aujourd’hui chez l’opérateur historique.

