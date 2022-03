Les nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22+ désormais proposés à l’achat chez Free Mobile mais…

Après la version Ultra, c’est au tour des deux autres Galaxy S22 de Samsung d’apparaître à l’achat et via la solution Free Flex dans la boutique de Free Mobile. Mais pour l’heure, le site web de l’opérateur affiche le message “indisponible”.

Fin des précommandes, la commercialisation des nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22+ a débuté en France ce 11 mars. Free Mobile permet donc de les acquérir en achat comptant ou via Free Flex, soit un étalement du paiement sur 24 mois sans frais supplémentaires. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, la boutique en ligne les affiche comme “indisponible”. La raison n’est pas évoquée. Il faudra donc se rendre pour le moment dans un Free Center, dotés désormais de stocks de smartphones.

Dans le détail, le Galaxy S22 est affiché en version 128 Go à 859€ en achat comptant, ou à 159€ puis 24 € 99 /mois sur 24 mois via la solution de paiement Free Flex. De son côté, le Galaxy S22+ est proposé à 1109 €, ou à 409€ puis 24 €99/mois sur 24 mois. Enfin, pour acquérir Galaxy S22 Ultra, il faudra débourser 1259€ en achat comptant ou 559€ puis 24 € 99/mois sur 24 mois via Free Flex.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont dotés d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un ultra-grand-angle de 12 MP. Le S22 est également doté d’une batterie de 3 700 mAh qui dure toute la journée, compatible avec la charge rapide 25. Le S22+ embarque quant à lui une batterie de 4 500 mAh, avec la charge ultra-rapide 45 W.

Les deux modèles disposent d’un écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz adaptatif . Qu’il s’agisse de l’écran de 6,1’’ du Galaxy S22 ou de celui de 6,6’’ du Galaxy S22+, chacun est doté de la technologie Vision booster, qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant et améliore le contraste des couleurs.