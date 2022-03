Abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution : l’application Oqee reçoit une mise à jour sur iOS

Une nouvelle version d’Oqee est disponible pour les abonnés Freebox disposant d’un iPhone ou d’un iPad. Mineure, la mise à jour améliore l’expérience utilisateur.

C’est le week-end et certains abonnés Freebox chercheront à regarder l’un de leur programme TV favori en live ou en replay sur leur smartphone, dans un parc ou ailleurs. Disponible pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, l’application TV Oqee de Free vient de recevoir une mise à jour légère sur iOS. Cette nouvelle version 1.5.1 contient des adaptations et correctifs qui contribuent à améliorer l’expérience utilisateur, nous informent les développeurs.

Pour rappel, l’interface TV maison de Free permet d’accéder en mobilité (iOS et Andrroid) ou sur de nombreux autres supports (Apple TV, TV connectées) à 220 chaînes (280 pour les abonnés TV by Canal), mais aussi de profiter des replays, du start-over et de 100h d’enregistrements de programmes sur le cloud, hormis les clients Freebox Révolution qui n’ont accès qu’à 10h.

Pour les utilisateurs d’Oqee sur iOS, le replay des chaînes d’M6 (6Play) a enfin été intégré cette semaine dans l’application après 8 mois d’attente. De quoi regarder le dernier épisode de Pékin Express si vous l’avez loupé.