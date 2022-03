Free lance son application TV Oqee à destination de tous ses abonnés Freebox Révolution

Comme prévu, Free dévoile aujourd’hui une nouveauté. Les abonnés Freebox Révolution peuvent désormais profiter d’Oqee en mobilité, et sur différents supports sans surcoût.

Une bonne nouvelle pour près de la moitié des clients fixes de Free. Après avoir offert Amazon Prime pendant 6 mois, l’opérateur annonce ce mardi 8 mars inclure désormais son application TV Oqee dans ses offres Freebox Révolution. Les nouveaux comme anciens abonnés sont concernés.

De quoi profiter notamment hors de chez eux, sur iPhone, smartphones Android et tablettes des 220 incluses (280 pour les Abonnés Révolution et Delta via TV by Canal), du contrôle du direct, du start over, du replay et des enregistrements. Sur ce dernier point, d’après nos constatations, seules 10h d’enregistrement sont disponibles dans le cloud, contre 100h pour les abonnés Freebox Pop et Delta. Pas moins de 5 connexions simultanées sont possibles.

Jusqu’à présent, les abonnés à la box emblématique de Free devaient disposer du multi-tv Player Pop ou Apple TV pour profiter de cette application TV en mobilité. L’opérateur ouvre ainsi une nouvelle fois son interface à d’avantage d’abonnés après les clients Pop et Delta Pop.

Oqee est également disponible pour les abonnés Freebox Révolution sur les Smart TV Samsung, l’Apple TV, et avec les équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield et Xiaomi mi Box. Sur Android mobile, la fonction chromecast est également proposée.