Free lance sa nouvelle offre Veepee, avec un forfait mobile à 8,99€/mois valable à vie et plus intéressant que les fois précédentes

Une nouvelle vente privée avec un forfait à tarif cassé et, avec 80Go, davantage de data que les offres précédentes.

Nous vous annoncions ce dimanche que Free Mobile préparait une nouvelle offre sur Veepee. Celle-ci vient d’être dévoilée : Free propose une forfait mobile 80Go à 8,99€/mois, valable à vie et sans engagement. Si Free avait déjà proposé par deux fois un tel forfait à 8,99€/mois à vie, mais il intègre cette fois-ci davantage de data (l’opérateur avait proposé 50Go puis 70Go lors des deux dernières ventes privées) en métropole mais également depuis l’Europe, avec 8Go par mois. Cette offre est proposée, au moins dans un premier temps, jusqu’au vendredi 18 mars à 6h00.

Conditions de l’offre Veepee :

Offre soumise à conditions, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des membres ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne dans les 30 jours précédents la souscription à l’offre promotionnelle. Valable pour une nouvelle souscription avec ou sans portabilité du numéro. La portabilité entrante du numéro après la souscription n’est pas accessible dans le cadre de cette offre promotionnelle. Offre limitée à un forfait par abonné. Réduction abonnés Freebox non applicable.

Détails du forfait

Depuis la France métropolitaine :

• 80 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• SMS illimités en France métropolitaine et vers DOM

• MMS illimités en France métropolitaine

• Free WiFi illimité en France métropolitaine

Depuis Europe et DOM :

• 8 Go/mois d’internet depuis Europe et DOM en 4G (au-delà : 0,003€/Mo depuis Europe et DOM)

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine

Service Free Ligue 1 inclus :

• Accès aux extraits des meilleurs moments des matches de la Ligue 1 Uber Eats en quasi-direct.

Services inclus

Services mobile :

• Messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

• Mise à disposition des factures dans votre Espace Abonné

• Annuaire et prospection

• Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et les SMS+

Service Free Ligue 1 inclus :

• Accès aux extraits des meilleurs moments des matches de la Ligue 1 Uber Eats en quasi-direct.