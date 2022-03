Oqee : beaucoup d’abonnés Freebox se tiennent prêts, mais qu’attendre de l’annonce de demain ?

Un mardi Free est en approche et il concerne Oqee. Mais que pourrait lancer l’opérateur ? Une chose est sûre, les abonnés Freebox Révolution et mini 4K devront restés connectés.

Dans une vidéo intrigante postée ce 7 mars sur l’oiseau bleu, les équipes de l’interface TV Oqee by Free vous donnent “rendez-vous demain”, pour le lancement d’une nouveauté. Pas grand chose à se mettre sous la dent de plus si ce n’est l’afficheur de la Freebox Révolution et/ou de la mini 4K apparaissant dans le clip. Suffisant pour se laisser aller à quelques hypothèses. La première s’avère être de loin la plus probable tant l’attente est significative. Free pourrait ainsi permettre à ses abonnés Freebox Révolution et/ou mini 4K de pouvoir profiter de l’application Oqee ainsi que de toutes ses chaînes et services sur leur smartphone comme les clients Pop et Delta Pop depuis l’été dernier. Et ce sans devoir souscrire au multi-tv Player Pop ou Apple TV comme actuellement. Cette condition restrictive a souvent été contestée par la communauté Free. Il s’agirait donc pour l’opérateur de mettre tous les abonnés sur un même pied d’égalité sur que ces clients en multi-TV ne disposent à présent que de 10h d’enregistrement via Oqee contre 100h précédemment.

Les autres possibilités sont en revanche, soit farfelues ou à écarter. On pense notamment à l’intégration d’Oqee nativement sur la Freebox mini 4K. Après les Smart TV Samsung, iOS et Android en mobilité ou encore l’Apple TV, Free a annoncé en novembre 2021 une compatibilité d’Oqee avec les équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield et Xiaomi mi Box. La Freebox mini 4K n’était pas concernée puisque tournant sous Android 7. Il semblerait que le player de la première box 4K de Free ne puisse donc pas supporter cette interface a contrario du player Pop qui malgré son lancement il y a moins deux ans, éprouve plus de difficultés à faire tourner Oqee de façon stable que l’Apple TV, bien plus puissante. Et à ceux, qui espèrent un portage de l’application sur la Freebox Révolution, les chances semblent plus que minimes. La box emblématique de Free lancée en 2010 donne encore aujourd’hui entière satisfaction à ses abonnés, notamment son interface maison, bien rodée depuis et à l’abri de tous bugs. Aujourd’hui, près de la moitié du parc fixe de l’opérateur dispose de cette box. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne au nom de la modernité ? Réponse demain.