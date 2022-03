Une mauvaise nouvelle trop discrète pour les abonnés Freebox, à qui faire confiance pour du reconditionné ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un changement sur Oqee un peu trop mal annoncé au goût des abonnés

Les abonnés Freebox Révolution et mini 4K avec multi-TV Player Pop ou Apple TV bénéficient désormais officiellement de 10h d’enregistrement inclus avec l’application Oqee”, a annoncé ce mercredi 2 mars l’équipe en charge de développement de l’interface TV maison de Free. Pour ceux ayant dépassé ce quota, il leur sera facturé à partir du 1er avril prochain 0,02€/heure dépassée, et ce mensuellement. Si les abonnés concernés voulant régulariser leur situation avant d’être facturés peuvent supprimer une partie de leurs enregistrements, encore faut-il avoir été alerté ! Pour l’instant, assez peu de communication a été faite de la part de l’opérateur et certains craignent que des abonnés se retrouvent avec une mauvaise surprise. En espérant une petite alerte mail pour les abonnés concernés avant l’échéance du mois prochain.

Vers qui se tourner pour un smartphone reconditionné ?

Un geste écolo mais qui n’exclut pas le contrôle de la personne qui s’en charge. Vous pouvez bénéficier d’un remboursement intéressant sur plusieurs modèles d’iPhone et de Samsung reconditionnés en optant pour Free Flex. Mais la question se pose pour l’utilisateur : puis-je faire confiance à n’importe qui pour le reconditionnement de mon futur téléphone ? Si Free fait équipe avec deux acteurs bien installés du domaine, ReCommerce et PRS, pour les modèles proposés dans sa boutique, certains considèrent que seuls les fabricants peuvent proposer un reconditionnement réellement satisfaisant et un suivi de réparation clair.

Les trois mois offerts d’Apple TV+ chez Free en rendent certains nostalgiques

Free propose désormais l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. A cette occasion, l’opérateur annonce offrir 3 mois d’abonnement à la plateforme. Une offre de découverte assez alléchante, mais qui fait regretter à certains la pas si lointaine époque où Apple, pour l’achat d’un de ses appareils, offrait un an entier à ses services annexes, contre trois mois aujourd’hui.

Des cadeaux pas assez accessibles ?

Les abonnés Freebox ayant opté pour Amazon Prime, soit inclus dans leur offre Freebox Delta soit en option ou offert pendant six mois s’ils ont une Freebox Révolution, peuvent bénéficier chaque mois d’une sélection de jeux vidéos gratuits sur PC. Une bonne nouvelle qui pourra s’avérer assez frustrante pour certains n’ayant pas un équipement assez récent pour profiter pleinement des jeux. Cependant, il est bon de le rappeler, la majorité des jeux (à l’exception des licences majeures proposées depuis quelques temps) sont assez peu gourmands et permettent tout de même d’en profiter, même sur un ordinateur d’entrée de gamme. Certes, dans ce cas, il faudra oublier le 60 fps ou la 4K… mais ce sera bel et bien jouable !

TF1 et M6, importants malgré les critiques

Free et Xavier Niel ne sont pas tendres à l’égard du mariage entre TF1 et M6. Si le fondateur de l’opérateur craint la création d’un monstre et si Free a de nouveau vu son opposition rejetée par la justice, certains considèrent que puisqu’ils ne regardent pas les chaînes des deux groupes, ces derniers ne sont pas vraiment importants. Un biais qu’il faudra questionner, puisque les audiences de ces chaînes est réellement majoritaire. Si cela pose un problème ou non d’un point de vue de la concurrence, en revanche, est à la libre appréciation de chacun.

Et pour certains, les opérations découlant du mariage soulèvent plusieurs questions, voire inquiétude. Rappelons cependant que la sortie de TFX et 6Ter de la TNT n’a rien de certains, la raison de leur cession étant justement que TF1-M6 ne peuvent posséder qu’un nombre limité de canaux sur la télévision numérique terrestre.