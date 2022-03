L’Etat lance à destination des Français “Ma Sécurité”, la première application mobile regroupant les services de police et de gendarmerie

Le ministère de l’Intérieur annonce poursuivre sa modernisation avec le lancement de l’application « Ma Sécurité » et de nouveaux outils numériques dont pourront bénéficier les Français.

La première application mobile regroupant les services de police et de gendarmerie est désormais disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement sur iOS et Android quel que soit le modèle. Baptisée “Ma Sécurité”, cette app “est là pour vous apporter des réponses concrètes, faciliter vos échanges avec la gendarmerie et la police et vous donner la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de sécurité autour de vous”, a indiqué hier le ministère de l’Intérieur.

Dans le détail, celle-ci permet d’accéder facilement aux services de pré-plainte et de signalement en ligne, aux plateformes de démarches administratives en ligne mais aussi à l’ensemble des numéros d’urgence, aux actualités et notifications locales de sécurité qui vous concernent, ou encore à un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, et à des conseils de sécurité suivant les thématiques qui vous intéressent.

Autre outil directement intégré, une cartographie permet d’accéder aux points d’accueil des commissariats et des brigades de gendarmerie autour de vous, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture. La plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, “à l’origine de plus de 10 000 signalements”, est aussi mise à disposition. En cas d’urgence, il est toutefois toujours fortement conseillé de contacter le 17.

Une version bêta pour la nouvelle plateforme de signalements des e-escroqueries, de nouveaux terminaux pour les policiers et gendarmes

Dans un second temps, la modernisation numérique de la police et de la gendarmerie se poursuit avec trois nouveaux outils. le ministère de l’Intérieur annonce le déploiement des nouveaux équipements numériques NEO 2.”Ce projet d’une ampleur unique en Europe vise à équiper individuellement les policiers et les gendarmes de tablettes et de smartphones dotés d’une connexion sécurisée haut débit. Il représente la plus grande flotte de terminaux professionnels en dotation au profit des forces de sécurité intérieure. Ces équipements, entièrement pensés pour répondre aux exigences de mobilité quotidienne des policiers et des gendarmes, sont dotés d’une bibliothèque d’applications privée et repose sur un système d’exploitation sécurisé”, présente un communiqué. La livraison de 240 000 terminaux NEO 2 est prévue d’ici l’été 2022 et de 800 000 accessoires associés (chargeurs, câbles, oreillettes…).

Par ailleurs, en phase d’expérimentation depuis le 21 octobre 2021, la plateforme de traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries bénéficiera d’une version bêta à partir du 15 mars. Thesee a pour objectif de permettre aux Français de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. “Une équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, est dédiée à la validation des plaintes et premiers actes d’investigations”, apprend-on.

Création du service « Visioplainte »

En complément de la mise en place de la plainte hors les murs lancée mi-novembre 2021 par le ministre de l’Intérieur, “un service complémentaire de prise de plainte en visioconférence est en cours de création au sein des services de la Police nationale”, révèle le ministère de l’Intérieur. Prévu fin 2022 pour le grand public, ce dispositif fonctionnera grâce à un télé-service accessible depuis France Connect.