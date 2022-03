Des smartphones reconditionnés encore moins chers avec des promos chez Free Mobile

Avis aux acheteurs de smartphones reconditionnés, vous pouvez bénéficier d’un remboursement intéressant sur plusieurs modèles d’iPhone et de Samsung reconditionnés en optant pour Free Flex.

Un achat plus écolo mais récompensé par un remboursement. L’opérateur de Xavier Niel propose des ODR pour plusieurs modèles reconditionnés, proposés par les deux acteurs partenaires de Free Mobile : PRS et Recommerce. Pour accéder à ces offres, il faudra en faire la demande via le formulaire fourni sur le site web de l’opérateur.

L’iPhone XR Reconditionné grade A proposé par PRS avec 64 Go de stockage est ainsi proposé avec un remboursement de 30€, après avoir versé 59 à la commande. Une fois cette dernière passée, comptez 11.99€/mois pendant 24 mois. Une offre similaire est proposée pour l’iPhone 8 reconditionné grade A, disponible chez le même vendeur. Comptez alors 39€ à la commande, puis 30€ remboursés sur demande, suivi d’un loyer de 7.99€/mois pendant 24 mois. A noter que dans le cas de ce modèle, il est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, indiqué comme indisponible.

Pour ceux ne désirant pas passer sous iOS, deux modèles Samsung proposés par la marque Recommerce bénéficient d’une ODR de 20€ remboursés. Le modèle le plus récent concerné est le Samsung Galaxy S10 Grade A avec 128 Go. Vous devrez ainsi débourser 59€ à la commande puis 13.99€/mois pendant 24 mois. Vient ensuite le Samsung S9 Mono, avec une première commande de 67€ puis 7.99€ à verser tous les mois.