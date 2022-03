Abonnés Freebox Delta et Révolution : 7 jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime dont une licence sportive culte

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de mars. A l’heure où nous écrivons ces lignes, sept nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 1er avril prochain. Depuis quelques mois, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Après avoir ouvert la porte aux opus de Battlefield ou Star Wars, la plateforme d’EA propose désormais de découvrir sa saga basée sur le football américain : Madden NFL, avec l’opus sorti en 2021. Pensé comme un véritable épisode next-gen, cet opus vous permettra de découvrir le monde du sport du SuperBowl, avec des nouvelles fonctionnalités dans des modes comme Franchise (gestion de carrière individuelle des joueurs) et The Yard (matchs en 6 contre 6 sur un terrain plus petit). Le jeu peut être récupéré jusqu’au 31 mars prochain.



Une autre plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”.

Avis aux fans de simulation et de gestion, Paradox Interactive, une des sommité du genre vous emmène sur Mars ! Vous y établirez une colonie, explorerez la planète rouge pour en percer chacun de ses secrets tout en tentant de faire survivre vos courageux explorateurs.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Rise of Tomb Raider et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Vous pouvez vous lancer dans une aventure palpitante dans un monde d’héroic-fantasy avec SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech. Menez un groupe d’aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. Affrontez toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes !



Envie d’une histoire plus calme mais tout aussi prenante ? Tournez vous vers looK INside, un jeu narratif en 2,5D, basé sur les interactions palpables du joueur avec un livre résumant par des textes et images la vie d’une famille française à différentes époques et périodes de la vie de ses membres.



Si plutôt que d’aller sur mars, vous voulez simplement gérer un bon vieux lopin de terre sur Terre, vous pouvez essayer The Stillness of the Wind. Organisez votre journée autour de votre ferme et de vos animaux. Occupez-vous de vos chèvres, faites du fromage avec leur lait, ramassez les œufs et préparez vos repas, faites pousser vos légumes et troquez avec le marchand itinérant qui vous apporte des lettres toujours plus inquiétantes de votre famille vivant en ville. Faisant suite à Where the Goats Are qui avait été salué par la critique, The Stillness of the Wind offre une méditation paisible sur la vie et le deuil.



Entrez dans la folie des coins virtuels avec Crypto Against All Odds. Prenez le contrôle des cryptomonnaies pour affronter les menaces qui pèsent sur la blockchain dans ce jeu de intense et stylé de type tower defense. Les prix influent en temps réel sur la puissance de vos cryptos. Inclut personnalisation d’équipe, arbres de compétence, construction de base, mini-jeux et mode Infini. Un conseil : gardez votre sang-froid et « HODL the line » !



Si vous êtes d’humeur macabre et épique, PesterQuest est fait pour vous. Ce roman graphique vous plonge dans l’univers sombre et drôle de Homsetuck/Hiveswap. Trouvez toutes les réponses à vos questions en faisant des allers retours entre la Terre et Alternia, sans oublier de vous faire des amis en chemin.



Comment récupérer les jeux

Pour récupérer ces titres, il faudra utiliser l’application Amazon Games. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Révolution, ou disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.