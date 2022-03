Ça chauffe autour du blocage par Orange, Free, SFR et Bouygues de 5 sites X majeurs dont Pornhub

Les Français bientôt privés de Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster. L’Arcom passe à la vitesse supérieur et demande à la justice de faire bloquer ces 5 sites. La raison, ils n’ont pas mis en place un contrôle d’âge efficace et moins poreux comme demandé.

Il faut que ça change, quitte à pénaliser le plus grand nombre. Selon les informations de Next Inpact, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a initié une procédure de blocage judiciaire à l’encontre de sites pornographiques majeurs en France : Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster.

Mi-décembre, le CSA, devenu depuis l’Arcom, a usé de son nouveau pouvoir de sanction en mettant en demeure ces 5 sites X. Leur était ainsi demandé de prendre des mesures robustes visant à bloquer l’accès à leurs contenus pour les mineurs dans un délai de 15 jours. Deux mois plus tard, force est de constater que Pornhub et consorts n’ont pas bougé le petit doigt, l’âge des internautes n’est pas vérifié comme exigé. Un message d’avertissement demande comme jadis aux visiteurs de dire s’ils sont majeurs ou non via un simple clique.

Le 7 octobre dernier, le gouvernement a publié un décret “relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique”, grâce auquel le l’Arcom peut désormais agiter son bâton de régulateur à l’encontre de sites pornographiques ne mettant pas tout en œuvre à leur niveau. Cela peut donc aller jusqu’au blocage par les fournisseurs d’accès à Internet, afin de les rendre inaccessibles depuis l’Hexagone. C’est la demande soumise par l’Arcom au tribunal judiciaire de Paris. Reste à savoir quelle sera la décision du juge. Si Orange, Free, SFR et Bouygues sont sommés d’agir, les internautes voulant accéder à ces sites seront redirigés vers une page dédiée du régulateur expliquant les raisons du blocage. Au plus grand bonheur des serveurs.