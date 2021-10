Les sites pornographiques ne vérifiant pas l’âge des internautes peuvent désormais être bloqués par le CSA

Pour éviter à des mineurs à des contenus pornographiques, le CSA peut désormais bloquer les sites ne vérifiant pas l’âge des internautes.

Plus de passe-droit, le CSA peut désormais agiter son bâton de régulateur à l’encontre de Pornhub, YouPorn et consorts. Le 7 octobre, le gouvernement a publié un décret “relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique“.

Si un internaute ou une association alerte le CSA qu’un site permet à des mineurs d’accéder à du contenu pornographique par exemple simplement avec un classique avertissement demandant à l’internaute d’assurer sa majorité, l’autorité peut alors décider de le rendre inaccessible dans l’Hexagone. Le président du CSA pourra ainsi, une fois les faits constatés, envoyer une mise en demeure au site pornographique pour qu’il se mette en conformité dans un délai de 15 jours.

Une fois bloqué, le site web affichera une page du CSA avec un changement de nom de domaine. Les opérateurs devront donc se charger de la manipulation pour qu’une personne cherchant à accéder à un site en particulier voit, à la place de contenus pornographiques, un message de l’autorité française.

Cependant, le contrôle de l’âge des utilisateurs n’est pas si simple pour les sites webs, tant en France qu’à l’étranger. En Grande Bretagne, l’idée du partage d’une pièce d’identité pour accéder aux sites pornographiques avait été envisagée, mais n’a pas abouti. En effet, laisser des entreprises privées collecter de nombreuses pièces d’identités n’est pas vraiment envisageable et il est impossible de vérifier si l’internaute est bien celui figurant sur le document envoyé.

Le texte n’est cependant pas sans défauts et présente des limites techniques, comme l’indique Alexandre Archambault, avocat spécialisé du droit du numérique. Le CSA pourrait par exemple manquer de ressources face à la popularité de certains sites pornographiques.

En gros, c’est un peu comme si on reroutait le trafic d’un gros péage parisien à l’heure chargée des files télépéage ou CB sur une petite départementale disposant de 2 guichets : bouchon garanti, non seulement sur la départementale, mais plus en amont sur tout l'autoroute

— Alec ن Archambault (@AlexArchambault) October 8, 2021