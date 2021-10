Une nouvelle chaîne va débarquer en premier sur les Freebox

Le sport équestre devient le dada des Freebox. Une nouvelle chaîne “Cheval TV “arrive au galop le 27 octobre sur les box de Free.

Après Horse TV le mois dernier, c’est au tour d’une nouvelle chaîne thématique dédiée aux sports équestres de faire son apparition sur les Freebox. Le service de A-VOD Cheval TV lancé en 2018 sur le web, lancera le 27 octobre sa première chaîne linaire éponyme sur Freebox TV. Celle-ci sera proposée gratuitement le premier mois après son lancement et sera diffusée par la suite progressivement sur les box des autres opérateurs.

Jean Morel, président de Cheval TV déclare à cette occasion : « cette nouvelle chaîne en linéaire manquait cruellement aux milliers de passionnés d’équitation, de sports équestres et de cheval en général, privés d’une telle offre depuis plusieurs années. En lançant Cheval TV à l’occasion d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, en proposant donc gratuitement de suivre ce que les sports équestres indoor proposent de meilleur en France, nous nous engageons, auprès de la communauté équestre de France, à proposer chaque mois un contenu éditorial d’une grande qualité et d’une grande diversité. »

Free continue ainsi de proposer des chaînes et services SVOD de plus en plus diversifiés. Cheval TV rejoint Equidia sur cette thématique.

Source : megazap