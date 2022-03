TF1 et M6 annoncent céder les chaînes TFX et 6Ter à Altice Media pour pouvoir fusionner

TF1 et M6 annoncent entrer en négociations exclusives avec Altice Media en vue de céder les chaînes TNT, TFX et 6ter. La fréquence payante de Paris Première sera rendue.

Opportuniste, Patrick Drahi fondateur d’Altice, est en passe de réaliser un grand coup. Le mois dernier, le milliardaire n’a pas dissimulé une seule seconde son désir de profiter du projet de fusion entre TF1 et M6 pour renforcer son groupe économiquement devant une commission d’enquête du Sénat. “Si je peux récupérer ce qui va tomber de l’arbre, je le ferai. Ce serait mieux d’ailleurs qu’un entrepreneur qui a un petit peu réussi s’en occupe plutôt que quelqu’un sorti de nulle part, qui va se planter en trois ans”, a-t-il confié. Mieux que cela, sa filiale, Altice Media, va racheter 6ter et TFX.

Ce 28 février, le groupe TF1 a en effet annoncé avoir reçu une promesse d’achat d’Altice Media pour l’ex-NT et lui avoir consenti une exclusivité.“La réalisation de cette opération est notamment conditionnée à l’information consultative des instances représentatives du personnel, à l’autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6″, note toutefois un communiqué.

Dans le même temps, le groupe M6 a lui déclaré être entré en négociations exclusives avec la filiale d’Altice pour la vente de 6Ter (canal 22), laquelle est assujettie aux mêmes conditions. Selon le Figaro, la chaîne Gulli racheté 210 millions d’euros il y a trois ans par M6, ne sera pas vendue. En revanche, la fréquence de TNT payante de Paris Première sera rendue.

Altice, qui dispose déjà de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte, devrait donc disposer d’un nouveau canal très attrayant pour lui, celui de TFX sur le canal 11, soit devant la première chaîne d’info en continu. Grâce à ces rachats dont le montant n’est pas encore connu, et l’audience cumulée (11%), le groupe de Patrick Drahi pourrait devenir le troisième acteur dominant sur la TNT, derrière le duo TF1-M6 et France Télévisions.