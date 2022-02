Qu’est-ce qui vous ferait quitter votre opérateur fixe ?

Il peut y avoir milles et une raisons de changer de box. Laquelle serait pour vous la plus importante, le déclencheur pour aller voir si l’herbe est verte ailleurs ? Univers Freebox vous donne la parole.

Faire des économies, avoir accès à mieux, chercher de la stabilité… Choisir l’offre télécom qui vous convient n’est pas toujours facile et on n’y arrive pas forcément du premier coup. Il n’est donc pas rare de devoir changer de box entre temps et Univers Freebox vous pose la question : quelle raison vous y pousserait le plus ?

L’aspect économique peut évidemment être un facteur. Avec de plus en plus d’offres sexy, avec ou sans engagement, la tentation peut être grande d’opter pour une vente privée chez Free ou pour une série limitée chez l’un des concurrents pour accéder aux mêmes services pour des frais moindres. Ou encore, si vous aviez opté pour une box tout inclus et premium, mais que vos besoins s’avèrent incompatibles avec cette offre trop chère ou trop complète.

Mais l’inverse peut être vraie également. Si vos besoins en terme de connexion évoluent, vous pouvez être motivés à passer à une offre plus complète, avec de meilleurs débits ou un meilleur WiFi, voire même des options intéressantes comme une solution domotique ou un répéteur pour étendre la couverture de votre logement… Sans oublier un argument pour beaucoup d’abonnés ADSL : l’arrivée de la fibre optique dans leur logement avec un seul opérateur de disponible par exemple.

La colère peut également être un moteur : un appareil high tech peut rencontrer des bugs, forcément, mais lorsque cela touche à la connexion ou la télévision, ces problèmes peuvent devenir un calvaire. Il en va de même pour les problèmes de réseaux trop fréquents, qui peuvent mettre fin à l’idylle entre vous et votre opérateur.

Vous pouvez également apporter beaucoup d’importance à la communication de votre opérateur. Un SAV trop peu efficace, désagréable ou peu joignable pourrait-il vous motiver à voguer vers d’autres horizons ? Peut être attendez-vous également une certaine attention de la part de votre opérateur, avec des gestes de fidélisation récompensant votre longue histoire ? De même pour des communications plus formelles, une certaine réactivité concernant les incidents réseaux ou les nouveautés apportées à votre offre a-t-elle une grande importance pour vous ?

D’autres cas plus précis peuvent également être moteurs de votre départ. On peut par exemple penser à des modifications unilatérales de votre offre, comme on peut l’observer chez SFR ou Bouygues Telecom par exemple, ou même d’un point de vue éthique : rejeter les pratiques que vous jugez mauvaises d’une entreprise et donc quitter sa base d’abonnés.

Vous pouvez dès-à-présent répondre à cette question “Quelle serait la principale raison de quitter votre opérateur ?” dans le sondage ci-dessous. Une seule réponse est autorisée.

