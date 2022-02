Molotov fait revenir une fonctionnalité bien pratique sur iPhone

Molotov déploie une nouvelle version de son application sur iOS et annonce le retour d’Airplay, en plus d’améliorer l’expérience.

La plateforme OTT remet son application au goût du jour. Dans une nouvelle version estampillée 3.36.0, les développeurs annoncent apporter quelques améliorations sur les iPhone. La principale étant le retour de l’option Airplay, permettant de diffuser un programme sur un appareil compatible directement depuis votre iPhone, dans le player vidéo, mais pas seulement.

Vous pouvez également retrouver chaque semaine les meilleurs programmes à enregistrer d’un simple geste à l’ouverture de l’application, ainsi qu’une sélection des meilleurs contenus à enregistrer dans la “mes programmes”. Côté expérience utilisateurs, cette nouvelle version apporte également une amélioration “majeure” de la gestion des téléchargements hors connexion”, ainsi que plusieurs corrections de bugs et diverses améliorations.

Pour rappel la plateforme est disponible sur TV et décodeurs via les stores d’application, mais aussi sur navigateur et mobile ou encore sur les console de jeux vidéos. Molotov a récemment fait l’actualité à travers ses déboires avec M6 et TF1, en étant obligé d’intégrer les chaînes des groupes au sein de ses offres payantes.