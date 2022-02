Sony dévoile ses nouveaux Walkman haut de gamme au design luxueux

Sony présente deux nouvelles versions de luxe de ses Walkman. Pour se procurer l’un de ces appareils, il faudra compter au minimum 1 400 euros.

À l’occasion des 70 ans de la marque, Sony avait commercialisé des nouveaux Walkman en 2016. Aujourd’hui, le géant japonais propose deux nouvelles versions plus luxueuses pour les fameux Walkman de la marque, à savoir les NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2.

Le modèle NW-WM1ZM2 embarque un boîtier en cuivre plaqué or. D’après la marque, il est censé fournir « un son clair et expansif où chaque instrument est perçu aussi nettement qu’en live ». Pour la version NW-WM1AM2, le fabricant a opté pour un châssis en aluminium.

Les deux nouveaux baladeurs audio embarquent un écran tactile HD de 5 pouces, tourneront sous Android 11 et bénéficieront d’une connectivité Wi-Fi afin de pouvoir télécharger des applications, ainsi que des morceaux. Compatibles Bluetooth 5.0, les appareils sont également compatibles avec les codecs SBC, AAC et LDAC.

Les Walkman sont équipés d’une série de nouveaux condensateurs afin d’améliorer la stabilité du signal et de permettre une augmentation de la puissance de sortie par rapport aux anciens modèles. Les soudures sont de meilleure qualité et l’organisation de la carte électronique a été améliorée pour limiter les bruits parasites. La différence majeure entre les deux nouveaux modèles de Sony est le câblage interne. Le modèle NW-WM1ZM2 dispose de câbles plus épais et de meilleure facture.

Les NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2 disposent respectivement de 256 Go et 128 Go de stockage interne extensible par le biais d’une carte MicroSD. Le constructeur nippon annonce une autonomie de 40 heures pour ses baladeurs, soit 10 heures de plus que leurs aînés.

Pour ses Walkman premium, il faudra débourser une somme conséquente. En effet, le modèle NW-WM1ZM2 plaqué or sera commercialisé au prix de 3 700 euros, tandis que le NW-WM1AM2 sera vendu au prix de 1 400 euros. Ils seront disponibles d’ici le mois d’avril 2022.

Source : Les numériques