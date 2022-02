Freebox Révolution, Delta et One : découvrez Playzer, ses clips musicaux et son karaoké pour mettre l’ambiance à la maison

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de partir à la découverte du service Playzer, récemment rendu disponible sur plusieurs Freebox. Il s’annonce comme le parfait compagnon pour mettre l’ambiance à la maison.



La semaine dernière, une nouvelle plate-forme de SVOD a fait son apparition sur les Freebox Delta, One et Révolution. Baptisée Playzer, elle donne accès à de nombreux clips musicaux sans publicité, mais également à une fonction de karaoké. Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir son interface et ses contenus.

L’interface principale et ses bandeaux



Le service Playzer ne réinvente pas la roue, optant pour une interface basée sur des bandeaux de contenus.

Les contenus, clips comme concerts, sont ainsi organisés par style (rap français, latino, variété française, etc), interprète (Elton John, Shakira), période (hits 2010-2020, France années 80, etc.) ou grande thématique (sport, fête, enfants, etc.). Les bandeaux regroupent également vos favoris et listes de lecture. Si les bandeaux ne sont pas infinis, leur nombre est assez conséquent. Dommage qu’un bouton ne permette pas de revenir rapidement en haut de l’écran. Remonter tous les bandeaux pour accéder au moteur de recherche ou à la fonction karaoké n’est pas la manipulation la plus agréable.

En haut à droite, quelques boutons. Une loupe donne ainsi accès au moteur de recherche interne. Vous aurez d’ailleurs le choix entre la saisie au clavier virtuel ou la commande vocale grâce à un bouton microphone en bas à gauche du clavier. Ouf.

En cliquant sur la vignette du contenu, l’interface pourra vous proposer de lire directement le contenu et de l’ajouter à la file d’attente, afin de le lire juste après celui en cours. Pratique pour gérer la diffusion lors d’une soirée.

Le troisième bouton vous permettra d’alimenter une playlist existante ou une nouvelle.

Le lecteur et ses fonctionnalités



Le lecteur intégré intègre pas mal de fonctions utiles. Dans la partie supérieure se trouvent un bouton de mise en boucle et un bouton d’ajout à la playlist de votre choix. Dans la partie inférieure, non loin des boutons précédent, suivant et lecture/pause, mais aussi de la réglette de navigation, un bouton permet d’ajuster la qualité de diffusion (270p, 480p, 720p et 1080p), en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Bien vu.

Et juste à côté de ce bouton, un autre permet un affichage en mode incrustation pour poursuivre la lecture, tout en entamant la recherche des titres suivants.

La fonction karaoké

Parmi les boutons en haut à droite, un bouton en forme de microphone donne accès la section karaoké, avec là aussi une organisation par bandeau de contenus.

Au lancement de la chanson, un compte à rebours permet de se préparer. Ne reste ensuite qu’à pousser la chansonnette grâce aux paroles s’affichant à l’écran et changeant progressivement de couleur.

Un mois pour vous faire une idée

La souscription depuis la Freebox s’effectue grâce au code d’achat. Comme le rappelle la FAQ, le service peut être facturé à la semaine (1,99 euro) ou au mois (7,99 euros). Il n’y a pas d’engagement de durée et il y a un mois d’essai gratuit.