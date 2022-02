Facebook News le nouveau service lancé par Meta débarque dans l’Hexagone

Meta lance son nouveau service dédié à l’actualité nommé Facebook News. Il rassemblera des articles de nombreux grands médias français.

Facebook News est enfin en cours de déploiement en France. En effet, après avoir été lancé aux Etats-Unis, ou encore en Allemagne, le nouveau service lancé par Meta débarque dans l’Hexagone. Les contenus de Facebook News sont sélectionnés par une équipe de journalistes de Media Services. Ils sont disponibles par le biais d’un onglet situé à droit de l’icône profil.

En cliquant sur l’icône de Facebook News, l’utilisateur tombe directement sur les articles à la Une. On peut apercevoir pour chaque article, son titre, une photo ainsi que le media l’ayant publié. Il est également possible sélectionner un thème (sport par exemple) mais aussi de partager un article et de le liker.

Les contenus proposés par Facebook News sont personnalisés en fonction des préférences de l’utilisateur. Grâce à une étroite collaboration entre Meta et l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), des accords de partenariats ont été trouvés avec plus d’une centaine de médias.

Ainsi, de nombreux journaux nationaux sont présents au sein du service comme Le Figaro, Les Echos, Le Parisien, 20 minutes, Capital, l’Equipe, RMC ou encore BFMTV entre autres.