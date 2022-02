Une boutique SFR attaquée, un vendeur blessé

Le braquage d’une boutique de l’opérateur SFR se solde par un vendeur blessé et plusieurs téléphones dérobés. Une enquête de police a été ouverte.

Des smartphones dérobés et un commerçant finalement emmené à l’hôpital. Durant le week-end dernier, une boutique SFR d’Abbeville, dans le département de la Somme, a été braquée. C’était le 12 février 2022 à 19h00, peu de temps avant sa fermeture. D’après les premiers éléments de l’enquête de police, plusieurs hommes se sont introduits dans le magasin situé au 18 rue des Lingers, avant de menacer le vendeur, seul au moment des faits, de le blesser et de repartir avec plusieurs smartphones. Rien ne dit si le butin des malfrats comprend aussi du numéraire. Un commerçant à proximité, encore ouvert au moment des faits, affirme n’avoir rien vu rien entendu. Visionnées, les bandes du système de vidéosurveillance de son propre magasin n’ont pas permis d’apporter des éléments supplémentaires à l’enquête.

Plusieurs braquages ces derniers mois

Les braquages de boutiques opérateur ne sont pas rares ces derniers mois. En septembre, une boutique Orange était dévalisée en plein jour seulement 10 jours après son ouverture. En octobre, une boutique SFR était défoncée avec un camion et cambriolée. En novembre dernier, des boutiques SFR et Bouygues Telecom avaient été braquées coup sur coup. Plus tôt ce mois-ci, un magasin Orange situé en centre-ville a été cambriolé. La justice n’hésite pas à prononcer des peines de prison ferme.

Source : Actu.fr