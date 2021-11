Des boutiques SFR et Bouygues Telecom braquées coup sur coup

En début de semaine, deux boutiques opérateur ont été attaquées dans la même ville par un groupe d’individus armés. Les malfrats sont repartis avec des téléphones portables.

Les faits se sont déroulés le mardi 16 novembre 2021 à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime. Coup sur coup, deux boutiques de téléphonie mobile de la rue du Gros-Horloge, en plein centre-ville, ont été braquées.

Deux individus cagoulés, gantés et équipés d’une arme de poing ont tout d’abord fait irruption dans la boutique SFR (au numéro 33) peu avant 11h00, exigeant l’accès à la réserve et menaçant les employés. Ils sont finalement repartis bredouille. Les malfrats ont retenté leur chance plus loin, avec une boutique Bouygues Telecom (au numéro 89). Cette fois-ci, ils sont parvenus à accéder à la réserve et repartis avec plusieurs téléphones portables.

Rapidement, un important dispositif de recherche a été mis sur pied par les forces de l’ordre. Soupçonnés d’être liés aux deux braqueurs, deux femmes et un homme âgés de 20 à 30 ans ont ainsi été interpelés et placés en garde à vue.

Source : Actu.fr