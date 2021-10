Une boutique SFR défoncée avec un camion et cambriolée

Un groupe de malfrats a cambriolé une boutique SFR après avoir défoncé sa vitrine avec un camion-benne. Ils sont repartis avec du cash et du matériel.

Énorme fracas le samedi 2 octobre vers 2 heures du matin à Vernon, commune du département de l’Eure, en Normandie. Un camion-benne venait en effet d’enfoncer la boutique SFR côté rue du Soleil (la boutique se trouve dans un angle).

Comme le raconteront plusieurs témoins réveillés cette nuit-là et le confirmeront par la suite les vidéos du système de surveillance du centre-ville étudiées pour les enquêteurs, cinq individus se sont ensuite introduits dans la boutique de l’opérateur. Ils en ont profité pour récupérer les 150 euros en liquide dans la caisse, du matériel électronique (kit d’alarme et imprimante) et une trentaine de téléphones exposés.

L’enquête de police est en cours pour retrouver le groupe de malfaiteurs. En attendant, des planches en bois ont été installées provisoirement, le temps d’effectuer les réparations.



(Crédit photo Le Démocrate Vernonnais)

Source : Actu.fr