Une boutique Orange dévalisée en plein jour seulement 10 jours après son ouverture

“La petite boutique Orange” de la Flèche située dans la région Pays de la Loire s’est faite braquer samedi matin par deux hommes. Le montant du butin dérobé n’est pas encore connu.

Orange développe un concept de boutique destinée à être implantée dans les zones les plus rurales de France. Trois sont déjà présentes dans l’hexagone. Celle de la Flèche a été inaugurée, il y a plus d’une semaine, le 10 septembre dernier.

Situé rue Carnot à La Flèche, la petite boutique d’Orange s’est faite attaquer ce samedi matin par deux hommes habillés en noir. Une enquête est en cours et pour le moment impossible de savoir si les assaillants étaient armés ni la valeur du butin. Les deux braqueurs ont pris à part une employée en la tirant par ses vêtements et lui ont demandé de taper le code du coffre-fort où se trouvent les smartphones. Ces derniers ont pu repartir avec quelques appareils placés dans un sac plastique puis ont pris la fuite à pied. Suite à cela, un employé a pu donner l’alerte et contacter la gendarmerie.

Source : Ouest France