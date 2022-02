C’est parti pour Canal+ Grand Écran, la nouvelle chaîne cinéma disponible sur les Freebox

Après avoir intégré le plan de service des Freebox, la toute nouvelle chaîne dédiée aux films à avoir vus une fois dans votre vie est lancée.

Du grand cinéma sur votre petit écran. Présentée en fin d’année dernière, la chaîne Canal+ Grand Écran est désormais officiellement lancée. Disponible pour tous les abonnés Canal+, elle diffuse dès à présent sur les Freebox sur le canal 45, après une courte période durant laquelle seule une bande-annonce s’affichait. Pour les abonnés utilisant myCanal (sur un player Pop ou Apple TV 4K par exemple), la diffusion en direct a également commencé et les contenus à la demande sont d’ores et déjà disponibles.

La chaîne annonce 300 films par an, de tous les genres et de 1980 à nos jours. “CANAL+GRAND ÉCRAN proposera le meilleur du cinéma avec tous les films à avoir vus dans une vie. Les films qui nous ont touchés, émus, fait rire, ou rêver. Ceux devenus cultes et qu’on ne se lasse pas de voir et revoir. Ceux qui nous ont séduits, qui ont remporté des prix prestigieux dans les plus grands festivals et qui sont ancrés dans notre mémoire collective”. Parmi les catégories proposées sur la plateforme de la chaîne cryptée, vous retrouverez une sélection d’ “incontournables” ou encore de films “à couper le souffle”, mais également quelques sélections dédiées aux films un peu plus méconnus, que vous auriez pu manquer.

Des films salués par la critique mais moins connu du grand public seront proposés, comme l’oscarisé Le discours d’un roi ou encore The Grand Budapest Hotel. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le film La Plage est diffusé en direct, permettant de découvrir les tout jeunes Leonardo Di Caprio et Guillaume Canet dans le même long-métrage. Pas d’inquiétude pour les amateurs de grands films considérés comme des “Classiques”, vous pourrez retrouver Le Parrain ou Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ou plus proche du cinéma français, le Grand bleu de Luc Besson. Sans oublier des comédies en tout genre, allant de l’As des As à Very Bad Trip, en passant par L’auberge espagnole ou Gazon MauditPlusieurs collections sont mises en avant sur myCanal, certaines dédiées à des acteurs comme Jean-Paul Belmondo ou Catherine Deneuve, d’autres à des thématiques comme l’histoire, le crime et même la Saint-Valentin.

Pour rappel, deux autres chaînes Canal+ sont également arrivées sur les Freebox en fin janvier : Canal+ Docs sur le canal 46, dédiée aux documentaires et Canal+ Kids dédiée aux 4-12 ans, avec de nombreux contenus adaptés à un jeune public. Au total, sept chaînes Canal+ sont donc disponibles sur les Freebox. A noter cependant que dans le cas des player tournant sous Oqee, il faudra se rendre sur myCanal pour en profiter, Oqee ne donnant accès qu’à Canal+ et sa version décalée.