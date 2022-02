Déploiement de la 5G : Bouygues Telecom se rapproche de Free sur la bande 3,5 GHz, Orange garde la tête

Si Free distance toujours ses rivaux en matière de couverture 5G, l’opérateur de Xavier Niel se fait distancer sur la bande 3,5 GHz permettant les meilleurs débits. Il n’a, en outre, pas été parmi les plus actifs le mois dernier concernant le déploiement.

L’ANFR vient de publier son observatoire mensuel du déploiement de la 5G. 32 107 sites 5G sont autorisés en France par l’autorité administrative, dont 23 085 déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs.

Ci-dessous, le classement des opérateurs au 1er février 2022, par nombre de sites 5G, toutes bandes de fréquences confondues (700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz) :

Free Mobile : 14 019 sites opérationnels (+ 441 en janvier)

Bouygues Telecom : 6 725 sites (+ 785)

SFR : 5 263 sites (+ 445)

Orange : 3 264 sites (+ 218)

Bouygues Telecom a cravaché

Durant le mois de janvier 2022, Bouygues Telecom a déployé bien plus que ses rivaux, avec 785 sites 5G supplémentaires. Il remplace ainsi SFR qui occupait la première place la fois précédente. Suivent SFR, Free et Orange, avec 445, 441 et 218 nouveaux sites 5G. S’il n’a pas été le plus actif le mois dernier, l’opérateur de Xavier Niel se rapproche désormais des 15 000 sites G, pouvant ainsi toujours se targuer du plus grand réseau 5G de France. Il en compte désormais 14 019, contre 13 578 lors du dernier observatoire.

Orange encore premier sur la 3,5 GHz, SFR plus très loin



Si Free Mobile fait toujours cavalier seul sur la bande 700 MHz qui assure la meilleure couverture et lui permet aujourd’hui de revendiquer 79 % de la population couverte par sa 5G, l’opérateur de Xavier Niel occupe l’avant-dernière place dans un mouchoir de poche, avec l’opérateur de Martin Bouygues, pour la bande 3,5 GHz laissant envisager les meilleurs débits.

Free Mobile et Bouygues Telecom comptent en effet 2 691 et 2 689 sites 5G 3,5 GHz, soit 177 et 191 de plus en un mois, quand Orange et SFR, eux aussi au coude-à-coude, en revendiquent 2 931 et 2 917, soit 232 et 88 supplémentaires sur la période. Bien qu’il n’ait pas été le plus actif sur cette bande de fréquences, l’opérateur historique continue donc de dominer sur la 3,5 GHz, mais avec désormais SFR très proche dans le rétroviseur.

Ci-dessous, le classement des déploiements 3,5 GHz en janvier, dominé par Orange :