Couverture 5G : Free progresse encore, l’opérateur se rapproche d’un cap symbolique

Free continue de déployer sa 5G sur le territoire. L’opérateur de Xavier Niel n’est plus qu’à un point des 80 % de couverture et se rapproche encore des 10 000 communes où sa 5G est disponible pour les abonnés disposant d’un smartphone compatible.

72, 77 et maintenant 79 %. La couverture 5G de Free continue de progresser, avec désormais une présence dans plus de 9 648 communes françaises. Une progression atteignant d’ailleurs les 2 points en l’espace d’une dizaine de jours. Le cap des 80 % espéré pour fin 2021 apparaît de plus en plus proche.

Comme l’ont montré les derniers chiffres de l’ANFR, avec 495 nouveaux sites durant le mois de décembre 2021 pour un total de 13 578, soit le rythme de croisière constaté au fil des observatoires, Free est très actif et continue d’étendre sa voilure. En ayant massivement recours à la bande 700 MHz, une bande assurant une meilleure couverture et une meilleure pénétration des bâtiments, le telco a rapidement pu se targuer de proposer le grand réseau 5G de France. Il revendiquait en effet près de 40 % dès le lancement en décembre 2020. Un an plus tard, en décembre 2021, l’opérateur de Xavier Niel faisait savoir que son réseau 5G couvrait 72 % de la population. Le gain atteignait les 32 points en seulement un an.

Pour rappel, Free propose une carte interactive permettant de savoir si vous en êtes couvert, après avoir saisi votre adresse postale. Le vert foncé indique la couverture 5G en 700 MHz et le bleu la couverture 5G en 3,5 GHz. Celle-ci vient justement d’être mise à jour. Par ailleurs, plus de la moitié des smartphones de sa boutique en ligne sont compatibles. Nous en avons d’ailleurs testé plusieurs d’entre eux.