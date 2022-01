WhatsApp apporte des modifications pour mieux s’intégrer à Windows 11

WhatsApp et plus précisément l’application disponible sur Windows prévoit d’apporter des changements pour s’harmoniser avec l’interface de Windows 11.

La version ordinateur de WhatsApp disponible en Beta va s’offrir quelques modifications afin de s’adapter au design de la dernière version majeure du système d’exploitation Windows. Pour rappel, la messagerie instantanée travaille depuis plusieurs mois sur un mode multi-appareils permettant de communiquer avec d’autres appareils qu’un smartphone.

Afin de se fondre dans le paysage, la dernière version bureau de WhatsApp adopte le “Fluent Design”de Windows 11. Des modifications repérées par FireCube. Au travers d’un tweet il dévoile les différences entre l’ancienne et la nouvelle version.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1

— FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022