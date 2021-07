WhatsApp : il sera bientôt possible de se connecter à d’autres appareils en se passant de votre téléphone

WhatsApp tient sa promesse et va déployer un nouveau mode multi-appareils. Plus besoin d’avoir votre smartphone à proximité pour accéder à votre compte WhatsApp sur d’autres appareils.

Il est déjà possible depuis quelque temps d’accéder à votre compte WhatsApp sur d’autres appareils que votre smartphone, sauf qu’il y a une contrainte non négligeable : avoir son smartphone sur soi afin de pouvoir se connecter sur ces autres supports. En effet le chiffrement de bout en bout se fait via le smartphone le rendant donc indispensable pour utiliser WhatsApp sur un ordinateur par exemple. Les utilisateurs de la messagerie instantanée de Facebook demande donc depuis plusieurs années un vrai mode multi-appareils sans passer par la connexion du smartphone.

WhatsApp a écouté ses utilisateurs et a annoncé le déploiement d’un beta test public limité apportant ce fameux mode multi-appareils. Avec cette nouvelle fonctionnalité vous pourrez utiliser WhatsApp sur 4 autres appareils maximum de type ordinateurs ou tablettes sans avoir besoin de vous connecter au préalable à l’aide de votre smartphone.

Côté cryptage, WhatsApp précise que de nouvelles technologies ont été développées afin de maintenir le chiffrement de bout en bout tout en arrivant à synchroniser vos données comme les noms de contacts, les archives de discussion, les messages suivis…etc sur tous les appareils. Désormais le smartphone n’est plus le seule gage de sécurité lorsque vous utilisez la messagerie instantanée sur d’autres supports comme le web, Windows, macOS ou encore Portal. Chaque appareils disposera de sa propre clé de d’identité.

Il faut tout de même noter que chaque nouvel appareil devra être lié au compte en scannant un QR code depuis votre smartphone. Une authentification biométrique pourra désormais être demandé là où la fonctionnalité est activée sur des appareils compatibles. Pour finir, il sera aussi maintenant possible de voir tous les appareils liés au compte, la date de leur dernière utilisation ainsi que la possibilité de les déconnecter à distance.

Source : WhatsApp