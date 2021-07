Red by SFR dégaine une offre avec un smartphone d’une valeur de 300 euros offert

Nouveau Red Deal chez la marque de l’opérateur au carré rouge, avec un smartphone neuf offert à la clé.

Jusqu’au 18 juillet 2021, la marque Red by SFR commercialise un forfait mobile 4G à 15 euros par mois incluant un smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Il s’agit d’ailleurs d’un Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 128 Go de stockage d’une valeur de 299 euros.

Dans le détail, le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, le reste de l’Union européenne et les DOM. Il comprend également 100 Go depuis la France métropolitaine (au-delà, un rechargement de 50 Go à 10 euros possible, puis usage Internet bloqué), ainsi que 13 Go supplémentaires pour le roaming depuis l’UE et les DOM. À noter enfin que la carte SIM est facturée 1 euro.