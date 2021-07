Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #176

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Free, roi de l’humour et de l’ironie sur la 5G. Avis aux complotistes !

Bonjour, c'est automatique ! Vous devriez borner sur l'antenne la plus proche dans les minutes qui suivent ! 😉 — Free (@free) July 13, 2021

Mais où se cache la chambre télécom ? Vous avez deux heures. Indice : elle n’a pas servi depuis des lustres.

Une chambre Télécom se cache sur cette photo #ouEstCharlie Merci au vigneron qui passait par la de nous l'avoir indiqué pic.twitter.com/H3cIOx4gLg — A (@Anth084) July 15, 2021

Fraîchement débarqué sur iPhone et Ipad, l’application TV de Free “Oqee” peut générer des torticolis. Heureusement, les films passent en mode paysage.

Je vais me faire un torticolis avec vos bêtises pic.twitter.com/OTDlN12vRq — MAX • VOAO.CO (@Odrilow) July 15, 2021

Amazon lui propose une nouvelle solution WiFi, il décline. Pas étonnant, cet abonné Bouygues Telecom dispose de la Bbox WiFi 6 de l’opérateur.

C’est ballot ! Cette abonnée Red by SFR aimerait se renseigner sur la raison de son problème de réseau, mais elle manque justement de réseau pour ouvrir le lien donné par l’assistance.

Si j’arrive à avoir assez de réseau pour ouvrir le lien, je vérifierai.. merci — Ainsi soit il. (@Agathe_Rsl) July 9, 2021

Bonus : quand l’iPhone refuse d’afficher 69 degrés Fahrenheit outre-Atlantique.