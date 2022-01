5G : SFR dépasse Orange sur le déploiement de la bande “reine” et prend la première place, Free Mobile talonné par Bouygues Telecom

Dans la lignée du mois de novembre, SFR et Bouygues Telecom ont cravaché sur le déploiement de la bande 3.5 GHz, au point de tout deux détrôner Free. Si l’opérateur conserve le plus grand réseau 5G de France avec 72% de la population couverte, il semble se laisser distancer pour le moment sur le déploiement de la bande “reine” de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement de la 5G en métropole. Au 1er janvier 2022, 31 650 sites 5G ont été autorisés et 22 180 ont été déclarés techniquement opérationnels. Free reste l’opérateur qui en compte le plus, devant Bouygues Telecom, SFR et Orange, mais deux concurrents appuient sur l’accélérateur pour déployer la 3.5 GHz.

Le classement des opérateurs en terme de déploiement de sites 5G au début de cette nouvelle année est donc le suivant :

Free Mobile avec 13 578 sites 5G techniquement opérationnels (+495 en un mois)

Bouygues Telecom avec 5940 sites activés ( + 488 en un mois)

SFR avec 4818 sites 5G techniquement opérationnels (+ 740 en un mois)

Orange avec 3046 sites techniquement opérationnels (+ 213 en un mois)

Sur la 3.5 GHz, le rythme de Free Mobile est surpassé

S’il est encore trop tôt pour parler d’une tendance, l’opérateur de Xavier Niel a conservé un rythme similaire au mois de novembre en terme d’activations de sites 5G en 3.5 GHz, malgré le fait d’avoir perdu sa deuxième place en terme de nombre de sites au mois de Novembre. SFR pour sa part a continué à cravacher en activant 509 nouveaux sites, pour finalement obtenir la première place du podium avec 2829 sites techniquement opérationnels, contre 2 699 chez Orange. Free pour sa part est toujours à la troisième place, avec 2514 sites mais est talonné de très près par Bouygues Telecom, dont le rythme de déploiement est plus élevé sur cette bande, avec 314 nouveaux sites activés contre 272 chez Free Mobile. L’opérateur devra vite se ressaisir s’il ne veut pas se retrouver à la dernière place sur cette bande si importante pour accéder à de meilleurs débits et une latence réduite.

SFR continue sur sa lancée, Free et Bouygues Telecom gardent un rythme plutôt constant

Free Mobile ne s’est pas tourné les pouces, en activant notamment 425 nouveaux sites sur la bande 700 MHz, lui permettant de proposer le réseau 5G le plus étendu de France. Mais son rythme de déploiement reste très proche de Bouygues Telecom, avec 495 sites activés contre 488. SFR pour sa part reste très actif en ayant activé 740 nouveaux sites 5G durant le mois de décembre, tandis qu’Orange pour sa part conserve un rythme assez lent en comparaison, avec quelques 213 sites activés le mois dernier.