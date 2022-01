Free mobile lance une nouvelle offre avec moins de data, disponible peu de temps

Une baisse de régime pour le forfait “Série Free”, dont l’enveloppe perd 20 Go sans changer de prix.

Après une offre de Noël plutôt alléchante, l’opérateur de Xavier Niel a revu son offre intermédiaire à la baisse en terme de data. Toujours proposé à 10.99€/mois, le forfait propose désormais 70 Go de données contre 90 Go auparavant et ce jusqu’au 09 janvier prochain. La formule inclut toujours 10 Go de données à l’étranger, les appels et les SMS/MMS illimités ainsi que le service Free Ligue 1 inclus. Au delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur forfait Free 5G 150 Go à 19.99€/mois.

On peut cependant noter que cette formule n’a pas la durée classique d’une offre “Série Free”, qui est généralement proposé pendant une semaine complète au minimum. Cette fois, l’offre semble être prête à changer le jour de l’anniversaire de Free Mobile, le 10 janvier prochain.

Et chez les rivaux ?

Tout comme Free Mobile, la concurrence enchaîne les nouvelles offres chaque semaine. Sosh propose un forfait 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€. De son côté Red by SFR propose des offres 30 Go à 10€, 100 Go à 15€ et 130 Go à 19€. Enfin, B&You suit une ligne assez similaire aussi avec un forfait 30 Go à 9,99€/mois, 100 Go à 14,99€/mois et 130 Go à 18,99€/mois ( et 24.99€/mois pour la version compatible 5G). Une semaine sans promotions mirobolantes pour les opérateurs donc.