Le VPN de Google désormais disponible sur les appareils Apple

Disponible depuis août 2021 en France, le VPN de Google s’ouvre à iOS.

Pas de jaloux. Google One propose désormais son VPN tant sur Android qu’iOS. Comme pour les utilisateurs d’appareils Android, il y a une unique condition pour y avoir accès. Il faut être abonné à la version Premium de Google One coûtant 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an. Pour rappel, l’offre Premium offre 2 To de stockage dans le cloud ainsi que d’autres avantages comme l’aide d’experts Google en cas de problèmes, des crédits Google Play ou encore l’accès a des tarifs spéciaux lors de réservation d’hôtels.

L’accès au VPN se fera via l’application Google One pour iOS et ce dernier pourra être partagé jusqu’à 5 membres de la famille sans surcoût qu’ils aient Android ou iOS. Google en profite pour rappeler que son VPN prône la confidentialité et la sécurité grâce à la certification complète de l’Internet of Secure Things Alliance et coche toute les cases des huit principes de sécurité d’ioXt.

Source : Google