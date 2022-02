Twitter pourrait bientôt offrir la possibilité de publier de longs articles

Avec Twitter Article, le réseau social à l’oiseau bleu pourrait proposer une fonctionnalité permettant de publier des articles plus longs.

D’après la spécialiste Jane Manchun Wong, une développeuse réputée pour scruter le code de sites Web et d’application a découvert que la plateforme travaillait sur une nouvelle fonction nommée « Twitter Article » offrant la possibilité aux utilisateurs de publier de longs articles sur le réseau social.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022