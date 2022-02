Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent très facilement améliorer leur WiFi grâce à des astuces

Des soucis avec le WiFi de votre Freebox ? Pas de panique il existe plusieurs astuces pour surfer plus sereinement chez vous.

C’est un état de fait, le WiFi c’est un peu le nerf de la guerre à la maison. A l’heure où les foyers français sont toujours mieux équipés (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, objets connectés), les réseaux sans fil sont largement plébiscités. Les opérateurs se doivent donc de proposer un WiFi performant via leur box.

Mais parfois, la qualité du signal fait défaut, de quoi causer un certain énervement chez les abonnés. Heureusement, il est existe des astuces pour les abonnés Freebox désireux d’optimiser leur réseau WiFi.

Premier conseil, il ne faut pas disposer son Freebox Server dans un endroit confiné ou encastré dans un meuble, ni à proximité d’objets en métal. Le boîtier ne doit pas non plus être disposé trop près de la TV et du Player ou d’une barre de son. Et encore moins dans les placards de compteur électriques ou métalliques. Free conseille de placer le serveur en évidence, à l’aire libre et en hauteur comme par exemple au-dessus d’un meuble ou d’une étagère.

Il faut savoir également que la distance et les obstacles réduisent la qualité du signal WiFi. On pense à des murs épais, un aquarium ou même un micro-ondes. Il est ainsi recommandé d’essayer de changer de pièce ou de vos rapprocher de votre Freebox.

Troisième astuce en cas de signal faible, l’opérateur invite ses abonnés à changer le canal WiFi de leur Freebox, ce dernier pouvant être saturé. Pour ce faire, il suffit d’utiliser l’application Freebox Connect. Il est possible aussi de choisir le mode automatique.

Un autre conseil consiste à éteindre le player de sa Freebox avec sa télécommande si vous ne l’utilisez pas. Cela permettra de libérer de la bande passante de votre connexion. Redémarrer votre Freebox peut aussi être une solution afin d’obtenir les dernières mises à jour et possiblement une optimisation de votre WiFi. Pour les usages ponctuels et plus exigeant, une connexion filaire serait préférable (câble Ethernet).

Le répéteur WiFi de Free