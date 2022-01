Clin d’oeil : plantez des arbres avec SFR

SFR se met au vert et invite ses abonnés à participer à l’effort de reforestation.

Une nouvelle option pour les abonnés SFR qui souhaitent participer à une bonne cause. L’opérateur a en effet lancé le 13 janvier dernier une “option solidaire”, permettant à tous les abonnés mobile ou fixe de faire un don mensuel de 1€ pour financer la plantation d’un arbre.

Le choix est bien sûr laissé aux abonnés, permettant donc d’ajouter 1€ sur votre facture, qui ira directement au moteur de recherche Ecosia. Ce dernier est le plus grand acteur du domaine à but non lucratif dans le monde, visant justement à développer des projets de reforestation en zones où c’est nécessaire grâce aux recherches des utilisateurs. Avec cette nouvelle option lancée par l’opérateur, près de 13 000 arbres ont déjà été plantés à travers le monde.

Il ne s’agit pas de la première collaboration de SFR avec Ecosia, qui avait déjà dès 2020 encouragé tous ses salariés à utiliser le moteur de recherche et, en 2021, Altice France a souscrit au service “Ecosia Trees” ayant financé la plantation de 10 000 arbres. Les opérateurs s’engagent de plus en plus pour des initiatives touchant la thématique de l’environnement, SFR a également déployé des espaces dédiés au recyclage et au reconditionnement dans ses boutiques, comme l’ont fait Free et Orange notamment. L’opérateur de Xavier Niel avait pris en début d’année dernière 10 engagements pour le climat et prévoyait de lancer cet hiver quatre projets de reboisement en France, avec près de 80 000 arbres plantés .