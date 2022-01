C’est officiel, Christel Heydemann devient la nouvelle directrice générale d’Orange

Ce sera donc bien une femme qui prendra la place de Stéphane Richard en tant que Directrice Générale le 4 avril prochain.

Du nouveau à la tête de l’opérateur historique. Suite à la condamnation du PDG d’Orange dans le cadre de l’affaire tapie, le conseil d’administration d’Orange a dû choisir un nouveau directeur général. Après le soutien notamment de l’Etat à sa candidature et le retrait de Frank Boulben, responsable de Verizon, de la course, c’est bel et bien Christel Heydemann qui a obtenu le poste.

La polytechnicienne de 47 ans, actuellement Vice-Présidente Euroep de Schneider Electric prendra ses fonctions au début du mois d’avril prochain. Sa nomination a d’ailleurs été saluée par Stéphane Richard sur Twitter, saluant le choix d’Orange. Ce dernier continuera à l’arrivée de la nouvelle Directrice générale d’assurer les fonctions de Président non-exécutif jusqu’à l’arrivée d’un nouveau Président et au plus tard jusqu’au 19 mai 2022, date de l’Assemblée générale d’Orange.

Très heureux d’accueillir Christel Heydemann,future directrice générale d’Orange. Une femme dont les qualités professionnelles et humaines lui permettront de relever les défis qui attendent le Groupe,en s’appuyant sur notre principale richesse : nos équipes, partout dans le monde — Stéphane Richard (@srichard) January 28, 2022

Christel Heydemann a donc su s’imposer comme un choix logique, notamment grâce à sa position d’administratrice du groupe pendant quatre ans et sa connaissance de l’industrie, face aux missions qui l’attendent. Elle devra non seulement relancer la machine et pousser davantage d’innovation chez Orange, mais également faire face à plusieurs départs du comité exécutif de l’opérateur. Le patron d’Orange Business Services quittera le groupe le 31 janvier et la PDG d’Orange France Fabienne Dulac ainsi qu’Alioune Ndiaye, directeur général d’Orange Afrique Moyen-Orient seraient également sur le départ, explique le Figaro.

Cependant, Orange n’a pas fini de remplacer son PDG actuelle, puisqu’il lui faut encore trouver un nouveau président du conseil d’administration, poste pour lequel plusieurs noms émergent.