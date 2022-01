Free dans le Top 30 des entreprises tech les plus appréciées par leurs salariés

Une étude s’intéresse à la perception des entreprises par les salariés. Orange, Bouygues Telecom et Free font partie des 500 sociétés jouissant d’une bonne image. L’opérateur de Xavier Niel s’empare de la 29e place dans le secteur de la tech.

Free fait partie des 500 entreprises les plus appréciées par les salariés français. L’opérateur de Xavier Niel s’empare plus précisément de la 29e place, lorsque l’on zoome sur le secteur de la tech. Autres opérateurs télécoms présents dans le classement high-tech, Orange s’octroie la 5e place et Bouygues Telecom la 25e.

Couvrant différents secteurs, l’étude a été réalisée durant l’automne 2021 par l’institut Statista avec le concours de 20 000 salariés de 2 100 entreprises comptant plus de 500 collaborateurs. Par l’intermédiaire d’une note allant de 1 à 10, les participants devaient dire ce qu’ils pensent de leur entreprise et des autres dans le même secteur d’activités.

Réalisée dans un contexte de crise sanitaire, marqué par les périodes de restrictions, de changements (passage au télétravail, par exemple) et d’incertitudes, cette huitième édition de l’étude met également en lumière les entreprises s’étant le mieux adaptées. Sur les 500 entreprises retenues, les notes oscillent entre 6,66/10 et 8,53/10. En hausse par rapport l’année précédente, sur fond de rebond de l’activité et de soulagement côté employés, la note moyenne s’élève à 7,22/10.

Source : Capital (n°365 à paraître le 1er février)